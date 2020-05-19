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19 травня 2020, 14:02 16

Кличко розповів про обмеження при роботі наземного транспорту в Києві

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19 травня 2020, 14:02 16
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Маски, рукавички і напівпорожній салон стануть нормою
Фото: з відкритих джерел
Маски, рукавички і напівпорожній салон стануть нормою

У Києві з 22 травня повинні відновити роботу наземного транспорту в звичайному режимі, проте місто вводить додаткові умови для перевізників з метою зменшення кількості випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані щоденного брифінгу міського голови Києва Віталія Кличка.

Так, і комунальний наземний транспорт, громадський і приватний, який відновить роботу зможе перевозити не більше половини від кількості пасажирів, на які він розрахований.

Водії та кондуктори повинні носити маску або респіратор, рукавички. В масках повинні бути і пасажири, а також - не нехтувати рукавичками.

Стежити за виконанням цих правил повинна поліція, допомагати їм у цьому - муніципальна охорона.

Крім цього, всі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію. Люди з температурою вище 37,2 градуса і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи. А перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати.

Кличко закликав киян після повного відновлення роботи громадського транспорту "користуватися ним тільки при необхідності", інакше не уникнути загострення ситуації з поширенням вірусу.

Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.


Віталій Кличко Київ транспорт маски карантин
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