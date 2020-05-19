Кличко розповів про обмеження при роботі наземного транспорту в Києві
У Києві з 22 травня повинні відновити роботу наземного транспорту в звичайному режимі, проте місто вводить додаткові умови для перевізників з метою зменшення кількості випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані щоденного брифінгу міського голови Києва Віталія Кличка.
Так, і комунальний наземний транспорт, громадський і приватний, який відновить роботу зможе перевозити не більше половини від кількості пасажирів, на які він розрахований.
Водії та кондуктори повинні носити маску або респіратор, рукавички. В масках повинні бути і пасажири, а також - не нехтувати рукавичками.
Стежити за виконанням цих правил повинна поліція, допомагати їм у цьому - муніципальна охорона.
Крім цього, всі співробітники компанії-перевізника перед початком роботи зобов'язані пройти термометрію. Люди з температурою вище 37,2 градуса і з симптомами ГРВІ не допускаються до роботи. А перед кожним рейсом транспорт повинні дезінфікувати.
Кличко закликав киян після повного відновлення роботи громадського транспорту "користуватися ним тільки при необхідності", інакше не уникнути загострення ситуації з поширенням вірусу.
Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.
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