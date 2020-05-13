В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
Відразу в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою "запустити транспорт" і "відкрити міжнародне сполучення".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію очевидців.
Так, центральні вулиці Києва переповнені пасажирськими автобусами. Зокрема, вони стоять на Європейській площі та вул. Грушевського, яка прилягає до Кабміну. Водії заявили, що будуть вимагати від Кабміну дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення. На даний момент, водії автобусів пішки вирушили під Кабмін.
Фото: Telegram-канал PavlovskyNews
На Європейську площу з'їжджаються автобуси зі всієї країни. Люди скаржаться, що через заборону, їм нічим годувати свої сім'ї. Автобуси продовжують прибувати в центр столиці, тому жителям Києва слід готуватися до великих пробок.
Судячи з інформації сервісу Google Maps, в даний час в центрі Києва вже заблоковані ряд вулиць. Зокрема, і прилеглі до Європейської площі.
Фото: Google Maps
Аналогічна ситуація і в Хмельницькому - водії вимагають відновити пасажирські перевезення, пише ПоділляNews. На автобусах і маршрутках, які пригнали на майдан, причеплені плакати з написами: "Людям потрібен транспорт, а не тільки салони краси" і "Ні - нелегальним перевезенням".
За словами перевізників, вони готові дотримуватися всіх необхідних вимог, щоб убезпечити своїх пасажирів.
Фото: podillyanews.com
У Тернополі відбувається мітинг під будівлею ОДА, повідомляє Медиатор. За словами одного з водіїв, більшість присутніх виступає за відновлення нерегулярних перевезень. Приїхали також "малі" перевізники з усієї області.
У Вінниці також зібралися водії на акцію протесту. За інформацією видання NаПарижі зараз перевізники готують звернення до керівництва області та держави. Під ним вже підписалися понад 300 водіїв-перевізників.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання Кабміну. Згідно інформації на Урядовому порталі, засідання розпочнеться о 14:00.
- 20:24 13 травня Коронавірус може перекреслити усі успіхи охорони здоров'я, - ВООЗ
- 19:39 13 травня Мін’юст очікує на позови через "антиколомойський” закон
- 19:12 13 травня Мінфін сподівається отримати транш від МВФ ще в травні
- 19:08 13 травня У Харкові змінили начальника райвідділу поліції після "злитої" в мережу скандальної наради
- 18:58 13 травня Заступник Філатова розповів коли та як у Дніпрі закінчиться карантин
- 18:43 13 травня Роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації
- 22:00 12 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 20:59 07 травня Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
- 17:04 07 травня Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
- 13:15 06 травня Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу