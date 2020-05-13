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13 травня 2020, 11:22 47

В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах

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13 травня 2020, 11:22 47
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Водії Києва, Хмельницького, Тернополя та Вінниці вимагають від Кабміну дозволити внутрішні і міжнародні перевезення
Фото: podillyanews.com
Водії Києва, Хмельницького, Тернополя та Вінниці вимагають від Кабміну дозволити внутрішні і міжнародні перевезення

Відразу в декількох великих містах України почалися масштабні мітинги з вимогою "запустити транспорт" і "відкрити міжнародне сполучення".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформацію очевидців.

Так, центральні вулиці Києва переповнені пасажирськими автобусами. Зокрема, вони стоять на Європейській площі та вул. Грушевського, яка прилягає до Кабміну. Водії заявили, що будуть вимагати від Кабміну дозволу на внутрішні і міжнародні перевезення. На даний момент, водії автобусів пішки вирушили під Кабмін.

Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

На Європейську площу з'їжджаються автобуси зі всієї країни. Люди скаржаться, що через заборону, їм нічим годувати свої сім'ї. Автобуси продовжують прибувати в центр столиці, тому жителям Києва слід готуватися до великих пробок.

Судячи з інформації сервісу Google Maps, в даний час в центрі Києва вже заблоковані ряд вулиць. Зокрема, і прилеглі до Європейської площі.

Фото: Google Maps

Аналогічна ситуація і в Хмельницькому - водії вимагають відновити пасажирські перевезення, пише ПоділляNews. На автобусах і маршрутках, які пригнали на майдан, причеплені плакати з написами: "Людям потрібен транспорт, а не тільки салони краси" і "Ні - нелегальним перевезенням".

За словами перевізників, вони готові дотримуватися всіх необхідних вимог, щоб убезпечити своїх пасажирів.

Фото: podillyanews.com

У Тернополі відбувається мітинг під будівлею ОДА, повідомляє Медиатор. За словами одного з водіїв, більшість присутніх виступає за відновлення нерегулярних перевезень. Приїхали також "малі" перевізники з усієї області.

У Вінниці також зібралися водії на акцію протесту. За інформацією видання NаПарижі зараз перевізники готують звернення до керівництва області та держави. Під ним вже підписалися понад 300 водіїв-перевізників.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться засідання Кабміну. Згідно інформації на Урядовому порталі, засідання розпочнеться о 14:00.


митинг водії автобус Кабмін карантин
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