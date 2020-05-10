В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто
На пункті пропуску "Мілове" Луганської області прикордонники затримали росіянина на краденому авто, що перебуває в розшуку Інтерполу.
Про це в Facebook повідомляє Східне регіональне Управління ДПСУ, передає RegioNews.
Відомо, що 35-річний житель Новопскова їхав до Російської Федерації. Після перевірки прикордонники з'ясували, що автомобіль "КІА Спортейдж" перебуває у базі даних розшуку Інтерполу.
Автівку викрали у мешканця Харкова ще у грудні 2014 року.
За даним фактом прикордонники повідомили українське бюро Інтерполу, а громадянина та транспортний засіб передали представникам Нацполіції для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, на Одещині прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав п’ять тисяч доларів за закриття кримінального провадження за викрадення людини.
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