В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто

Автівка перебуває в розшуку ще з 2014 року

Фото: ДПСУ

Автівка перебуває в розшуку ще з 2014 року

На пункті пропуску "Мілове" Луганської області прикордонники затримали росіянина на краденому авто, що перебуває в розшуку Інтерполу.

Про це в Facebook повідомляє Східне регіональне Управління ДПСУ, передає RegioNews.

Відомо, що 35-річний житель Новопскова їхав до Російської Федерації. Після перевірки прикордонники з'ясували, що автомобіль "КІА Спортейдж" перебуває у базі даних розшуку Інтерполу.

Автівку викрали у мешканця Харкова ще у грудні 2014 року.

За даним фактом прикордонники повідомили українське бюро Інтерполу, а громадянина та транспортний засіб передали представникам Нацполіції для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, на Одещині прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури вимагав п’ять тисяч доларів за закриття кримінального провадження за викрадення людини.

Раніше у столиці затримали Олександра Садовського - українця, якого обміняли у проросійських бойовиків "ЛДНР" . Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайство і злом комп'ютерних мереж.