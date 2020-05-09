Зведення ООС: четверо поранених, сім обстрілів
Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв зі 120 мм мінометів наші позиції біля Кримського. Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети 120 мм та 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook, пише RegioNews.
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
Свою активність ворог учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Неподалік Широкиного противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.
Околиці Кам’янки обстріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поруч з населеним пунктом Мар’їнка противник використовував для обстрілів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіював великокаліберні кулемети.
З настанням темряви збройні формування РФ з автоматичних станкових гранатометів здійснили обстріл позицій неподалік населеного пункту Піски.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.
За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Зведення станом на 07:00 09 травня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Минулої доби збройні формування...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 8 травня 2020 р.
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 19:04 10 травня 11 травня ботанічний сад імені Гришка відновлює роботу
- 18:38 10 травня У МЗС запевняють, що для виїзду за кордон не потрібно ніяких дозволів
- 17:58 10 травня В Луганській області росіянин намагався перетнути кордон на краденому авто
- 17:40 10 травня У Харківській області COVID-19 захворіли 9 медичних працівників
- 16:28 10 травня Понад 500 українців евакуювали літаками з-за кордону
- 19:07 10 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:48 06 травня "Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
- 14:18 04 травня Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
- 11:07 03 травня Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
- 19:22 03 травня В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок