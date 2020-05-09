Зведення ООС: четверо поранених, сім обстрілів

Українські військові знищили одного та поранили ще двох окупантів

Фото: Сторінка ООС в Facebook

Українські військові знищили одного та поранили ще двох окупантів

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв зі 120 мм мінометів наші позиції біля Кримського. Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети 120 мм та 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook, пише RegioNews.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Свою активність ворог учора проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Широкиного противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Околиці Кам’янки обстріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поруч з населеним пунктом Мар’їнка противник використовував для обстрілів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіював великокаліберні кулемети.

З настанням темряви збройні формування РФ з автоматичних станкових гранатометів здійснили обстріл позицій неподалік населеного пункту Піски.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.