В Луганской области россиянин пытался пересечь границу на угнанном авто
На пункте пропуска "Меловое" Луганской области пограничники задержали россиянина на угнанном авто, которое находится в розыске Интерпола.
Об этом в Facebook сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ, передает RegioNews.
Известно, что 35-летний житель Новопскова ехал в Российскую Федерацию. После проверки пограничники выяснили, что автомобиль "КИА Спортейдж" находится в базе данных розыска Интерпола.
Автомобиль похитили у жителя Харькова еще в декабре 2014 года.
По данному факту пограничники сообщили украинское бюро Интерпола, а гражданина и транспортное средство передали представителям Нацполиции для принятия правового решения.
Напомним, на Одесщине прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства за похищение человека.
Ранее в столице задержали Александра Садовского - украинца, которого обменяли у пророссийских боевиков "ЛДНР" . Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей.
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