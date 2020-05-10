В Луганской области россиянин пытался пересечь границу на угнанном авто

Машина находится в розыске еще с 2014 года

Фото: ГПСУ

Машина находится в розыске еще с 2014 года

На пункте пропуска "Меловое" Луганской области пограничники задержали россиянина на угнанном авто, которое находится в розыске Интерпола.

Об этом в Facebook сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ, передает RegioNews.

Известно, что 35-летний житель Новопскова ехал в Российскую Федерацию. После проверки пограничники выяснили, что автомобиль "КИА Спортейдж" находится в базе данных розыска Интерпола.

Автомобиль похитили у жителя Харькова еще в декабре 2014 года.

По данному факту пограничники сообщили украинское бюро Интерпола, а гражданина и транспортное средство передали представителям Нацполиции для принятия правового решения.

Напомним, на Одесщине прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал пять тысяч долларов за закрытие уголовного производства за похищение человека.

Ранее в столице задержали Александра Садовского - украинца, которого обменяли у пророссийских боевиков "ЛДНР" . Ему грозит до 12 лет лишения свободы за мошенничество и взлом компьютерных сетей.