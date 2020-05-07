Заарештували звільненого з полону бойовиків бранця

Взяли під варту звільненого з полону "ДНР” Олександра Садовського

Фото: Донецька ОВЦА

Взяли під варту звільненого з полону "ДНР” Олександра Садовського

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що 30 квітня у Києві затримали Олександра Садовського - українця, якого обміняли у проросійських бойовиків “ЛДНР” .

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Грати”.

Садовського звинувачують в організованому груповому шахрайстві,несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку. Кримінальне провадження відкрили ще 14 березня 2018 року, коли Олександр був у полоні на непідконтрольній ЗСУ території.

За інформацією "Медійної ініціативи за права людини", 22 квітня 2014 року невідомі вбили жінку-оператора й пограбували пункт обміну валют, у якому Садовський працював охоронцем. Олександра підозрювали у навмисному вбивстві, а суд по справі пройшов уже тоді, коли ЗСУ втратили контроль над Донецьком. Так званий "суд ДНР” засудив Садовського до довічного позбавлення волі. Рідні українця тривалий час домагалися, аби Олександра внесли у списки на обмін.

Олександра Садовського передали українській стороні 16 квітня 2020 року. Цього ж дня слідчий суддя Шевченківського райсуду дав дозвіл на його затримання. Після того, як у Садовського закінчився термін обсервації, 30 квітня о 15:00 його затримали.

Зараз чоловікові інкримінують скоєння тяжкого злочину, який передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. У справі 29 епізодів. 26 потерпілих зазнали збитків на загальну сум 290 тис грн. Сам Садовський провину в скоєному не заперечує, але не погоджується з кваліфікацією злочину - він не вважає, що створив злочинну групу.

Суд постановив заарештувати Садовського до 16 червня з можливістю вийти під заставу в 420 тисяч 200 гривень.

Як писали RegioNews раніше, троє чоловіків, яких 16 квітня мали обміняти на українських бранців та повернути на тимчасово окуповану територію Луганщини, відмовилися повертатися до так званої "ЛНР”.



