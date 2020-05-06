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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 17:28 14

СБУ викрила керівництво фірми на привласненні коштів від поставок медобладнання

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06 травня 2020, 17:28 14
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Лабораторне обладнання призначалось для діагностики коронавірусу
Фото: СБУ
Лабораторне обладнання призначалось для діагностики коронавірусу

Служба безпеки України викрила топ-менеджмент однієї із київських комерційних фірм на присвоєнні 16,5 мільйона гривень бюджетних коштів при поставках лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Згідно із версією слідства, приватне товариство уклало договір з державними медичними закладами у Полтавській і Запорізькій областях і мало забезпечити лабораторії обладнанням, необхідним для виявлення коронавірусної інфекції СOVID-19.

Але підприємці при формуванні ціни порушили норми граничної надбавки на медобладнання, яку встановив уряд. Таким чином, вони завдали збитків держбюджету на понад 16,5 мільйона гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує факт вчинення злочину.

Генеральному директору фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за фактом привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Йому загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка.


хабар СБУ Київ медицина корупція
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