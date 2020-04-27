Посадовця Львівської ОДА викрили на розкраданні 1,3 млн гривень

Виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка

Фото: Поліція Львівської області

Виконуючого обов'язки начальника управління капітального будівництва ЛОДА викрито на схемі привласнення бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії у селі Дубравка

Сьогодні за процесуального керівництва прокуратури Львівської області викрито схему привласнення понад 1,3 млн грн бюджетних коштів, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького у Facebook.

Слідство з’ясувало, що впродовж 2018 року із бюджету виділено кошти на будівництво шести об'єктів, переважно амбулаторій. Тендер на всі об'єкти виграло одне товариство. Привласнення коштів відбулося під час будівництва амбулаторії у с. Дубравка засновниками підприємства у змові із т. в. о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА.

"Я, як голова ЛОДА, максимально сприяю слідству та не збираюся покривати порушника закону. Вкотре наголошую, що усі протиправні дії, особливо якщо вони вчинені посадовими особами, мають бути покарані", - наголошує Козицький.

Якщо чиновник працює не на благо людей, а на збагачення власної кишені – він має бути покараний. Така моя позиція,... Опубліковано Максимом Козицьким Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Як встановили правоохоронці, директор товариства та його заступник, за попередньою змовою із посадовими особами органів місцевої влади, налагодили схему розкрадання бюджетних коштів, йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції у Львівській області. .

Підозрювані уклали договір про будівництво амбулаторії. В подальшому сторони підписали акти виконаних робіт без фактичного їх виконання. Внаслідок цього держбюджету завдано збитків на суму понад 1,3 мільйони гривень.

Слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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