Ще чотирьом харківським поліцейським оголосили підозри у "кришуванні" вирубки лісів
Ще чотирьом харківським правоохоронцям повідомили про підозру у «кришуванні» вирубки лісу та отриманні хабарів за уникнення кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.
Про підозру повідомили начальнику одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Харківській області. За попередньою інформацією, він причетний до створення групи чисельністю понад 30 осіб, до якої входили правоохоронці та цивільні особи. Вони без дозвільних документів організували незаконну вирубку деревини на території держпідприємства "Жовтневе лісове господарство", а також на землях запасу, що не перебувають на балансі лісового господарства.
Крім того, слідчі задокументували факт вимагання начальником відділу поліції 100 тисяч гривень від учасника незаконної вирубки деревини. За гроші правоохоронці обіцяли вирішити питання щодо непритягнення його та інших підозрюваних до кримінальної відповідальності. Того ж дня, поліцейські отримали хабар у сумі 1700 доларів США та розділили його між собою.
Також слідчі ДБР повідомили про підозру заступнику начальника відділу поліції та оперуповноваженому у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). А також старшому інспектору ювенальної превенції Київського відділу поліції ГУ Нацполіції в Харківській області у незаконній порубці, перевезенні лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).
Особи, винаймаючи різноробочих, здійснювали вирубку деревини виключно цінних порід, попередньо домовлялися з місцевими поліцейськими про забезпечування вільного пересування транспорту з деревиною до лісопереробних пунктів Харківської області та за її межами", - йдеться у повідомленні.
За попередніми підрахунками, державі було завдано збитків на понад 850 тисяч гривень.
Наразі у вказаному кримінальному провадженні слідчі ДБР повідомили про підозру 18 особам.
Нагадаємо, що троє поліцейських, яких підозрюють у "кришуванні" масштабних порубок у лісгоспах Харківської області, внесли застави і вийшли із СІЗО.
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