СБУ разоблачила руководство фирмы на присвоении средств от поставок медоборудования
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент одной из киевских коммерческих фирм на присвоении 16,5 миллиона гривен бюджетных средств при поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Согласно версии следствия, частное предприятие заключило договор с государственными медицинскими учреждениями в Полтавской и Запорожской областях и должно было обеспечить лаборатории оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции СOVID-19.
Но предприниматели при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, которую установило правительство. Таким образом, они нанесли ущерб госбюджету более чем 16,5 миллиона гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую факт совершения преступления.
Генеральному директору фирмы сообщено о подозрении в совершении преступления по факту присвоения имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.
- 19:57 06 мая В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
- 19:29 06 мая В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков
- 18:58 06 мая Кабмин выделил 11 миллионов для пострадавших от пожаров в Житомирской области
- 18:24 06 мая Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
- 18:16 06 мая Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области
- 17:42 06 мая Контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал данные о военных разработках
- 16:00 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе