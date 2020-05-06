СБУ разоблачила руководство фирмы на присвоении средств от поставок медоборудования

Лабораторное оборудование предназначалось для диагностики коронавируса

Фото: СБУ

Лабораторное оборудование предназначалось для диагностики коронавируса

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент одной из киевских коммерческих фирм на присвоении 16,5 миллиона гривен бюджетных средств при поставках лабораторного оборудования для диагностики коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, частное предприятие заключило договор с государственными медицинскими учреждениями в Полтавской и Запорожской областях и должно было обеспечить лаборатории оборудованием, необходимым для выявления коронавирусной инфекции СOVID-19.

Но предприниматели при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, которую установило правительство. Таким образом, они нанесли ущерб госбюджету более чем 16,5 миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую факт совершения преступления.

Генеральному директору фирмы сообщено о подозрении в совершении преступления по факту присвоения имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства ЛОГА разоблачили схему присвоения бюджетных средств во время строительства амбулатории в селе Дубравка.