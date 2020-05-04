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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 15:37 30

Під Києвом на карантин закрили районну лікарню

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04 травня 2020, 15:37 30
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В Ірпінській центральній лікарні коронавірус виявили у двох медиків
Фото: flickr
В Ірпінській центральній лікарні коронавірус виявили у двох медиків

Рішенням місцевої комісії з ТЕП та НС, стаціонар Ірпінської центральної лікарні (м. Буча) тимчасово припинив приймати нових пацієнтів.

Про це повідомив у Facebook перший заступник міського голови Олександр Маркушин, передає RegioNews.

Лікарню закрили, щоб не наражати мешканців регіону на небезпеку, так як двоє медичних працівників лікарні захворіли на Covid-19.

За словами Маркушина, всіх пацієнтів з Ірпеня та регіону, які потребуватимуть госпіталізації, задля їхньої ж безпеки направлятимуть у Бородянську центральну районну лікарню.

Хочу наголосити, що ці заходи тимчасові. Наразі уже визначено коло контактних осіб, а це близько 60 людей, у яких взято біологічні зразки і надіслано на ПЛР-дослідження. До кінця тижня ми сподіваємося отримати результати аналізів і саме від цього залежатиме подальший розвиток ситуації", - повідомив він.

За слвоами чиновника, інфекційне відділення лікарні, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


коронавірус Ірпінь медики Київська область
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