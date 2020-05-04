Під Києвом на карантин закрили районну лікарню
Рішенням місцевої комісії з ТЕП та НС, стаціонар Ірпінської центральної лікарні (м. Буча) тимчасово припинив приймати нових пацієнтів.
Про це повідомив у Facebook перший заступник міського голови Олександр Маркушин, передає RegioNews.
Лікарню закрили, щоб не наражати мешканців регіону на небезпеку, так як двоє медичних працівників лікарні захворіли на Covid-19.
За словами Маркушина, всіх пацієнтів з Ірпеня та регіону, які потребуватимуть госпіталізації, задля їхньої ж безпеки направлятимуть у Бородянську центральну районну лікарню.
Хочу наголосити, що ці заходи тимчасові. Наразі уже визначено коло контактних осіб, а це близько 60 людей, у яких взято біологічні зразки і надіслано на ПЛР-дослідження. До кінця тижня ми сподіваємося отримати результати аналізів і саме від цього залежатиме подальший розвиток ситуації", - повідомив він.
За слвоами чиновника, інфекційне відділення лікарні, пологовий будинок, а також дитяче відділення продовжують працювати у штатному режимі.
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