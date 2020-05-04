Под Киевом на карантин закрыли районную больницу
Решением местной комиссии по ТЭП и ЧС, стационар Ирпенской центральной больницы (г. Буча) временно прекратил принимать новых пациентов.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель городского головы Александр Маркушин, передает RegioNews.
Больницу закрыли, чтобы не подвергать жителей региона опасности, так как двое медицинских работников больницы заболели Covid-19.
По словам Маркушина, всех пациентов с Ирпеня и региона, требующих госпитализации, для их же безопасности будут направлять в Бородянскую центральную районную больницу.
Хочу подчеркнуть, что эти меры временные. Сейчас уже определен круг контактных лиц, а это около 60 человек, у которых взяты биологические образцы и направлены на ПЦР-исследование. К концу недели мы надеемся получить результаты анализов и именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации", - сообщил он.
По слвоам чиновника, инфекционное отделение больницы, родильный дом, а также детское отделение продолжают работать в штатном режиме.
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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
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