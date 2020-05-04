Через інфікування коронавірусом вагітна молода жінка втратила дітей, її саму зараз намагаються врятувати у лікарні Дніпра

Фото: Pixabay

Через інфікування коронавірусом вагітна молода жінка втратила дітей, її саму зараз намагаються врятувати у лікарні Дніпра

Про це повідомляє ТСН, передають RegioNews.

23-річна жителька Марганця була вагітна двійнею, коли інфікувалася COVID-19. Хворій ставало дедалі гірше й зрештою вагітну в тяжкому стані доправили до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Там лікарі встановили, що вагітність завмерла й дітей жінка втратила. Зараз вона у стані коми в реанімаційному відділенні. Хвору підключили до апарату штучної вентиляції легень. Також у 23-річної пацієнтки відкрилася кровотеча - медики вже перелили їй 5 літрів крові.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 72 особи, померли 15 осіб.

Як писали RegioNews раніше, коронавірусом українці почали інфікуватися по другому колу: три повторні випадки зараження виявили у Житомирській області.