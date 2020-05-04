Втратила дітей: подробиці про COVID-позитивну пацієнтку в Дніпрі
Про це повідомляє ТСН, передають RegioNews.
23-річна жителька Марганця була вагітна двійнею, коли інфікувалася COVID-19. Хворій ставало дедалі гірше й зрештою вагітну в тяжкому стані доправили до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.
Там лікарі встановили, що вагітність завмерла й дітей жінка втратила. Зараз вона у стані коми в реанімаційному відділенні. Хвору підключили до апарату штучної вентиляції легень. Також у 23-річної пацієнтки відкрилася кровотеча - медики вже перелили їй 5 літрів крові.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 72 особи, померли 15 осіб.
Як писали RegioNews раніше, коронавірусом українці почали інфікуватися по другому колу: три повторні випадки зараження виявили у Житомирській області.
- 14:44 04 травня Китай приховував дані про коронавірус - розвідка США
- 14:40 04 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:36 04 травня Соціологи опублікували новий рейтинг: на дострокових виборах в Раду проходять чотири партії
- 14:33 04 травня У Харкові активісти вийшли на протест через скандальне призначення
- 14:28 04 травня На Львівщині спотворили Стільське Городище
- 14:20 04 травня Втратила дітей: подробиці про COVID-позитивну пацієнтку в Дніпрі
- 14:40 04 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 15:36 28 квітня На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
- 15:07 28 квітня Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 12:50 27 квітня Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського