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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
04 травня 2020, 14:20 10

Втратила дітей: подробиці про COVID-позитивну пацієнтку в Дніпрі

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04 травня 2020, 14:20 10
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Через інфікування коронавірусом вагітна молода жінка втратила дітей, її саму зараз намагаються врятувати у лікарні Дніпра
Фото: Pixabay
Через інфікування коронавірусом вагітна молода жінка втратила дітей, її саму зараз намагаються врятувати у лікарні Дніпра

Про це повідомляє ТСН, передають RegioNews.

23-річна жителька Марганця була вагітна двійнею, коли інфікувалася COVID-19. Хворій ставало дедалі гірше й зрештою вагітну в тяжкому стані доправили до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Там лікарі встановили, що вагітність завмерла й дітей жінка втратила. Зараз вона у стані коми в реанімаційному відділенні. Хвору підключили до апарату штучної вентиляції легень. Також у 23-річної пацієнтки відкрилася кровотеча - медики вже перелили їй 5 літрів крові.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 418 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 26 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 97 осіб. Одужали за добу 72 особи, померли 15 осіб.

Як писали RegioNews раніше, коронавірусом українці почали інфікуватися по другому колу: три повторні випадки зараження виявили у Житомирській області.


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