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13 квітня 2020, 15:06 29

Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету

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13 квітня 2020, 15:06 29
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У понеділок, 13 березня Верховна Рада під час позачергового засідання парламенту підтримала внесення змін до закону про державний бюджет України на 2020 рік
Фото: скріншот відео
У понеділок, 13 березня Верховна Рада під час позачергового засідання парламенту підтримала внесення змін до закону про державний бюджет України на 2020 рік

Про це передає RegioNews із посиланням на пряму трансляцію засідання парламенту.

Відомо, що в Раді зареєструвалися 357 депутатів, за дане рішення проголосували 249 народних обранців.

За даний законопроєкт проголосували депутати фракцій "Слуга народу" (226 голосів), група "За майбутнє" (5 голосів), група "Довіра" (15 голосів) і троє позафракційних.

Депутати всіх інших франкцій відмовилися підримувати зміни до бюджету.

Новий варіант бюджету передбачає скорочення фінансування фонду боротьби з коронавірусом з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.

Крім того, МОЗ отримає 15,8 млрд гривень на програму державних гарантій медичного обслуговування.

10 млрд гривень витратять на виплату пенсій і надбавок. Члени сімей лікарів, які померли від коронавірусу, отримають фінансову допомогу.

При цьому врізаються усі виплати народним депутатам, суддям, прокурорам, а також наглядових рад.

Раніше Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом запропонували зменшити до 64,9 мільярдів гривень, а регіонам виділити на 11 мільярдів менше, ніж планувалося.


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