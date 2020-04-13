Верховна Рада проголосувала за зміни до державного бюджету
Про це передає RegioNews із посиланням на пряму трансляцію засідання парламенту.
Відомо, що в Раді зареєструвалися 357 депутатів, за дане рішення проголосували 249 народних обранців.
За даний законопроєкт проголосували депутати фракцій "Слуга народу" (226 голосів), група "За майбутнє" (5 голосів), група "Довіра" (15 голосів) і троє позафракційних.
Депутати всіх інших франкцій відмовилися підримувати зміни до бюджету.
Новий варіант бюджету передбачає скорочення фінансування фонду боротьби з коронавірусом з 97,06 млрд до 64,67 млрд гривень.
Крім того, МОЗ отримає 15,8 млрд гривень на програму державних гарантій медичного обслуговування.
10 млрд гривень витратять на виплату пенсій і надбавок. Члени сімей лікарів, які померли від коронавірусу, отримають фінансову допомогу.
При цьому врізаються усі виплати народним депутатам, суддям, прокурорам, а також наглядових рад.
Раніше Бюджетний комітет Верховної Ради затвердив проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік. Фонд боротьби з коронавірусом запропонували зменшити до 64,9 мільярдів гривень, а регіонам виділити на 11 мільярдів менше, ніж планувалося.
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