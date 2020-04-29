НБУ вводить в обіг нову монету: деталі та яскраві фото
Про це повідомили у пресслужбі НБУ, інформують RegioNews.
З 3 червня 2020 року Нацбанк вводить у вільний обіг монету номіналом 10 гривень. Згодом вона повинна повністю замінити паперові банкноти відповідного номіналу.
Нова монета виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Її діаметр становить 23,5 мм, вага - 6,4 грама.На реверсі монети - портрет українського гетьмана Івана Мазепи. На аверсі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети.
"Це - частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - пояснюють у головному банку країни.
Додають, що спеціально обмінювати старі купюри на монети українцям не потрібно. Гроші перебуватимуть в обігу необмежену кількість часу паралельно. Зношені банкноти будуть поступово вилучати.
Таким чином в Україні хочуть залишити у вільному доступі 12 номіналів гривні: монети в 10 та 50 копійок,1, 2, 5 та 10 гривень і банкноти 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень.
Як писали RegioNews раніше, Національний банк України пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу.
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