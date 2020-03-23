НБУ пропонує виплачувати зарплати і пенсії тільки по безналу
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу НБУ.
"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно в безготівковій формі на банківські рахунки з відкритими для них банківськими картками.
Нагадаємо, задля зниження ризиків поширення вірусу COVID-19 під час операцій з готівковими коштами у НБУ розробили низку заходів по знезараженню готівки.
Також з метою зменшення ризиків поширення коронавірусу Нацбанк прийняв нові правила обробки готівки, яку відправляють комерційні банки до центрального сховища.
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