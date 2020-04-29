НБУ вводит в оборот новую монету: детали и яркие фото

В начале лета в Украине в оборот введут новую монету номиналом 10 гривен

Фото: flickr.com

В начале лета в Украине в оборот введут новую монету номиналом 10 гривен

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передают RegioNews.

С 3 июня 2020 года Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 10 гривен. Впоследствии она должна полностью заменить бумажные банкноты соответствующего номинала.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма.На реверсе монеты - портрет украинского гетмана Ивана Мазепы. На аверсе в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которая продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежнее и более защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в обращение новых обиходных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - объясняют в главном банке страны.

Добавляют, что специально обменивать старые купюры на монеты украинцам не нужно. Деньги будут находиться в обороте неограниченное количество времени параллельно. Изношенные банкноты будут постепенно изымать.

Таким образом в Украине хотят оставить в свободном доступе 12 номиналов гривны: монеты в 10 и 50 копеек,1, 2, 5 и 10 гривен и банкноты 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен.

Как писали RegioNews ранее, Национальный банк Украины предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.