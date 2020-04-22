ФЛП, которые имеют детей, на период карантина получат помощь

Кабинет министров Украины утвердил программу социальной поддержки физических лиц-предпринимателей, которые находятся на первой и второй группах упрощенной системы налогообложения и имеют детей

Кабинет министров Украины утвердил программу социальной поддержки физических лиц-предпринимателей, которые находятся на первой и второй группах упрощенной системы налогообложения и имеют детей

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

"Мы усиливаем социальные гарантии для семей, которые нуждаются в социальной поддержке в период карантина", — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Новую помощь смогут получить Флп первой и второй групп, которые уплачивали единый социальный взнос. Будут предоставлять эту помощь на детей этих Фопов на период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Размер пособия составит:

1779 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте до 6 лет;

2218 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте 6-10 лет.

По расчетам правительства, получить такую помощь смогут около 300 тысяч семей.

Как отмечалось ранее, вызванный эпидемией коронавирус в Украине карантин продлят до 11 мая.

Напомним, причиной продления карантинных мер без пом'якшень могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.