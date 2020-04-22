ФЛП, которые имеют детей, на период карантина получат помощь
Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.
"Мы усиливаем социальные гарантии для семей, которые нуждаются в социальной поддержке в период карантина", — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
Новую помощь смогут получить Флп первой и второй групп, которые уплачивали единый социальный взнос. Будут предоставлять эту помощь на детей этих Фопов на период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения.
Размер пособия составит:
1779 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте до 6 лет;
2218 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте 6-10 лет.
По расчетам правительства, получить такую помощь смогут около 300 тысяч семей.
Как отмечалось ранее, вызванный эпидемией коронавирус в Украине карантин продлят до 11 мая.
Напомним, причиной продления карантинных мер без пом'якшень могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.
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