14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2020, 15:09 14

ФЛП, которые имеют детей, на период карантина получат помощь

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 15:09 14
Читайте також українською мовою
Кабинет министров Украины утвердил программу социальной поддержки физических лиц-предпринимателей, которые находятся на первой и второй группах упрощенной системы налогообложения и имеют детей
Кабинет министров Украины утвердил программу социальной поддержки физических лиц-предпринимателей, которые находятся на первой и второй группах упрощенной системы налогообложения и имеют детей

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

"Мы усиливаем социальные гарантии для семей, которые нуждаются в социальной поддержке в период карантина", — сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Новую помощь смогут получить Флп первой и второй групп, которые уплачивали единый социальный взнос. Будут предоставлять эту помощь на детей этих Фопов на период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Размер пособия составит:

1779 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте до 6 лет;

2218 гривен на каждого ребенка Флп в возрасте 6-10 лет.

По расчетам правительства, получить такую помощь смогут около 300 тысяч семей.

Как отмечалось ранее, вызванный эпидемией коронавирус в Украине карантин продлят до 11 мая.

Напомним, причиной продления карантинных мер без пом'якшень могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.


коронавирус Кабмин Украина карантин помощь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
22 апреля 2020, 14:46
Председатель Черновицкой ОГА Осачук заблокировал доступ к данным о COVID-19, – мэр Черновцов
22 апреля 2020, 14:24
Украина может получить более миллиарда евро от ЕС: Зеленский
22 апреля 2020, 14:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »