В Украине за время карантина безработица выросла почти в 10 раз

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечает, что количество зарегистрированных безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с количеством, которое было в дни перед введением карантина

Фото: facebook: denysshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечает, что количество зарегистрированных безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с количеством, которое было в дни перед введением карантина

"Количество безработных, зарегистрированных сейчас, увеличивается и резко выросла почти в десять раз по сравнению с тем количеством, которое было перед введением карантина, в дни перед введение карантина", - прокомментировал премьер-министр на заседании правительства, передает RegioNews. Он отмечает, что программа помощи потерявшим работу предпринимателям сейчас дорабатывается. В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что порядок по финансированию временного безработицы будет вынесен на следующее заседание правительства. Напомним, кабинет министров Украины начал разработку плана выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирус. Как сообщалось ранее, правительство Украины уточнил перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и более, не подлежат самоізоляці.

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