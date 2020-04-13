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13 квітня 2020, 20:16 2

У прийнятому держбюджеті закладено підтримку МВФ: глава Мінфіну

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13 квітня 2020, 20:16 2
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У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ
Фото:facebook:sergey.marchenko
У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ

Оновлений закон про державний бюджет України на 2020 рік передбачає пряму підтримку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це сказав глава Міністерства фінансів Сергій Марченко, повідомляє RegioNews.

"В цьому бюджеті ми заклали ресурс від міжнародних фінансових організацій, в тому числі пряму бюджетну підтримку МВФ. Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру", - зазначив Марченко.

Також глава Мінфіну наголосив, що очікує від парламенту позитивного голосування і за так званий банківський законопроект, який прискорить отримання допомоги МВФ.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України заявив, що найближчим часом МВФ надасть Україні черговий транш кредиту

Як повідолялось раніше, ВРУ на позачерговому засіданні 30 березня підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності

Противники так званого "антиколомойського" закону станом на вечір 6 квітня подали на розгляд до законопроекту у другому читанні вже понад 13 тисяч правок


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