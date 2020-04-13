09:12  13 апреля
Рада планирует отсеивать поправки до "антиколомойского" закона
09:50  13 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 3102
12:32  13 апреля
В Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, ее закрывают на карантин
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2020, 20:16 22

В принятом госбюджете заложено поддержку МВФ: глава Минфина

Читайте також
українською мовою
13 апреля 2020, 20:16 22
Читайте також українською мовою
В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ
Фото:facebook:sergey.marchenko
В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сказал глава Министерства финансов Сергей Марченко, сообщает RegioNews.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальная защита, расходы на инфраструктуру", - отметил Марченко.

Также глава Минфина подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

В понедельник, 13 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания парламента поддержала внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Напомним, премьер-министр заявил, что в ближайшее время МВФ предоставит Украине очередной транш кредита

Как сообщалось ранее, ВРУ на внеочередном заседании 30 марта поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

Противники так называемого "антиколомойського" закона к вечеру 6 апреля подали на рассмотрение к законопроекту во втором чтении уже более 13 тысячи правок


МВФ бюджет Минфин
Минфин отказался от аукционов по размещению гособлигаций
13 апреля 2020, 17:28
Борьба с коронавирусом: Николаевский облсовет распределил почти 260 миллионов гривен
13 апреля 2020, 15:46
Верховная Рада проголосовала за изменения в государственный бюджет
13 апреля 2020, 15:06
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 апреля 2020, 11:49
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53
Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49
Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
Последние Популярные
Геннадий Москаль
Анна Новосад
Александр Хорсуненко
Все блоги »
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Коронавирус в Украине и мире: неутешительное сравнение статистики
13 апреля 2020, 10:32
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »