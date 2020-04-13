В принятом госбюджете заложено поддержку МВФ: глава Минфина

В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ

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В обновленной версии госбюджета заложено поддержку от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка МВФ

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сказал глава Министерства финансов Сергей Марченко, сообщает RegioNews.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальная защита, расходы на инфраструктуру", - отметил Марченко.

Также глава Минфина подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

В понедельник, 13 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания парламента поддержала внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год

Напомним, премьер-министр заявил, что в ближайшее время МВФ предоставит Украине очередной транш кредита

Как сообщалось ранее, ВРУ на внеочередном заседании 30 марта поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

Противники так называемого "антиколомойського" закона к вечеру 6 апреля подали на рассмотрение к законопроекту во втором чтении уже более 13 тысячи правок