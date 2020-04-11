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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 17:40 14

Коронавирус обобрали, регионы тоже: бюджетный комитет урезал средства на борьбу с COVID-19 и на развитие ОТГ

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11 апреля 2020, 17:40 14
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Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд борьбы с коронавирусом предлагается уменьшить до 64,9 миллиардов гривен. Регионы получат на 11 миллиардов меньше, чем планировалось
Фото: Страница НБУ в Facebook
Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год. Фонд борьбы с коронавирусом предлагается уменьшить до 64,9 миллиардов гривен. Регионы получат на 11 миллиардов меньше, чем планировалось

Об этом 11 апреля сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По сравнению с внесенным правительством проектом был утвержден ряд таких изменений:

  • уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн (теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн);
  • восстановление дотации (доплаты из госбюджета) аграриям в размере 4 млрд грн;
  • выделено 100 млн грн на строительство аэропорта Днепра;
  • добавлено 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины
  • выделено 15 млн грн на национальный парк "Софиевка".

Бюджетный комитет также сократил поступления в регионов на 10,7 млрд грн. Об этом сообщает Telegram-канал Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

"Комитет сократил поступления в местные бюджеты ... на 44% от объема расходов, которые попадают "под нож". Это - лучше, чем в предыдущей версии изменений (проект закона № 3279). В нем правительство предлагало забрать у местных бюджетов 16,1 млрд (66%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется сократить субвенции на развитие ОТГ, системы экстренной медицинской помощи, а также стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная община. Кроме этого, планируется на 30% сократить финансирование опорных школ.

Зато остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в размере 2,9 млрд грн.

Кроме этого, сохраняется Государственный фонд регионального развития (ДФРР) - крупнейший по объему ресурс местных проектов. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, а теперь забирают только ту часть средств Фонда, которая еще не распределена между регионами (2,6 млрд грн).

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