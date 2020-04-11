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11 квітня 2020, 11:59 8

Компанія "Павлоградвугілля" зупиняє роботу

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11 квітня 2020, 11:59 8
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"ДТЕК Енерго" розглядає можливість тимчасового призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля" через зниження споживання вугілля
Фото www.segodnya.ua
"ДТЕК Енерго" розглядає можливість тимчасового призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля" через зниження споживання вугілля

Про це пише RegioNews з посиланням на Павлоград.dp.ua

Інформацію підтвердили в прес-службі компанії.

"Системна криза в енергетичній галузі України, який триває з минулого року, дестабілізував роботу всіх шахт і приватних, і державних. Через імпорту електроенергії з РФ знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії і, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. Як наслідок, в Україні сформувався профіцит енергетичного вугілля, який за нашими оцінками досягне 4-4.5 млн тонн у 2020 році", — повідомляють в "ДТЕК Енерго".

Ситуація посилюється загальним падінням економіки і пандемією коронавіруса. З-за карантину буде знижено споживання електроенергії в країні, а це означає, що автоматично відбудеться зниження обсягів виробництва електроенергії та рівня платежів.

З 1 квітня 2020 року вже призупинили роботу "ДТЕК Добропіллявугілля", шахти "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева". Персонал виводиться у простої з оплатою згідно з колективним договором.

У разі погіршення ситуації ДТЕК Енерго розглядає можливість припинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля". Всього на підприємствах "ДТЕК Павлоградвугілля" працює 22 тис. співробітників.

"Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств", — обіцяють у компанії.

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