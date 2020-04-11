"ДТЕК Енерго" розглядає можливість тимчасового призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля" через зниження споживання вугілля

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"ДТЕК Енерго" розглядає можливість тимчасового призупинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля" через зниження споживання вугілля

Про це пише RegioNews з посиланням на Павлоград.dp.ua

Інформацію підтвердили в прес-службі компанії.

"Системна криза в енергетичній галузі України, який триває з минулого року, дестабілізував роботу всіх шахт і приватних, і державних. Через імпорту електроенергії з РФ знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії і, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. Як наслідок, в Україні сформувався профіцит енергетичного вугілля, який за нашими оцінками досягне 4-4.5 млн тонн у 2020 році", — повідомляють в "ДТЕК Енерго".

Ситуація посилюється загальним падінням економіки і пандемією коронавіруса. З-за карантину буде знижено споживання електроенергії в країні, а це означає, що автоматично відбудеться зниження обсягів виробництва електроенергії та рівня платежів.

З 1 квітня 2020 року вже призупинили роботу "ДТЕК Добропіллявугілля", шахти "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева". Персонал виводиться у простої з оплатою згідно з колективним договором.

У разі погіршення ситуації ДТЕК Енерго розглядає можливість припинення роботи "ДТЕК Павлоградвугілля". Всього на підприємствах "ДТЕК Павлоградвугілля" працює 22 тис. співробітників.

"Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств", — обіцяють у компанії.

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