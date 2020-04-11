Компания "Павлоградуголь" останавливает работу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Павлоград.dp.ua
Информацию подтвердили в пресс-службе компании.
"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, дестабилизировал работу всех шахт – и частных, и государственных. Из-за импорта электроэнергии из РФ снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. Как следствие, в Украине сформировался профицит энергетического угля, который по нашим оценкам достигнет 4-4.5 млн тонн в 2020 году", — сообщают в "ДТЭК Энерго".
Ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Из-за карантина будет снижено потребление электроэнергии в стране, а это значит, что автоматически произойдет снижение объемов производства электроэнергии и уровня платежей.
С 1 апреля 2020 года уже приостановили работу "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская". Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору.
В случае ухудшения ситуации ДТЭК Энерго рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь". Всего на предприятиях "ДТЭК Павлоградуголь" работает 22 тыс. сотрудников.
"Во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий", — обещают в компании.
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