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11 апреля 2020, 11:59 8

Компания "Павлоградуголь" останавливает работу

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11 апреля 2020, 11:59 8
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"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность временной приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь" из-за снижения потребления угля
Фото www.segodnya.ua
"ДТЭК Энерго" рассматривает возможность временной приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь" из-за снижения потребления угля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Павлоград.dp.ua

Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, дестабилизировал работу всех шахт – и частных, и государственных. Из-за импорта электроэнергии из РФ снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. Как следствие, в Украине сформировался профицит энергетического угля, который по нашим оценкам достигнет 4-4.5 млн тонн в 2020 году", — сообщают в "ДТЭК Энерго".

Ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Из-за карантина будет снижено потребление электроэнергии в стране, а это значит, что автоматически произойдет снижение объемов производства электроэнергии и уровня платежей.

С 1 апреля 2020 года уже приостановили работу "ДТЭК Добропольеуголь", шахты "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская". Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору.

В случае ухудшения ситуации ДТЭК Энерго рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь". Всего на предприятиях "ДТЭК Павлоградуголь" работает 22 тыс. сотрудников.

"Во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий", — обещают в компании.

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