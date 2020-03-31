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Олександра Василенко
журналіст
31 березня 2020, 18:44 6

Через коронавірус промисловий гігант скорочує своє виробництво в Україні

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31 березня 2020, 18:44 6
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Великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності
Фото: ArcelorMittal
Великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на портал "Металургпром".

"У відповідь на поширення вірусу COVID-19 компанія скорочує виробничі операції, адаптувавши такі заходи для кожної країни відповідно з регіональним попитом і вимогами урядів", - заявляє керівництво підприємства.

Додають, що зниження промислових потужностей - це вимушена міра, на яку йдуть філії ArcelorMittal у всьому світі. Так, в Італії ArcelorMittal відклав запуск доменної печі і зупинив цех холодного прокату.

Як інформували RegioNews раніше, станом на 27 березня 3 випадки захворювання коронавірусом виявили в Дніпропетровській області.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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