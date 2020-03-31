Через коронавірус промисловий гігант скорочує своє виробництво в Україні

Великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності

Фото: ArcelorMittal

Великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності

Про це повідомляють RegioNews з посиланням на портал "Металургпром".

"У відповідь на поширення вірусу COVID-19 компанія скорочує виробничі операції, адаптувавши такі заходи для кожної країни відповідно з регіональним попитом і вимогами урядів", - заявляє керівництво підприємства.

Додають, що зниження промислових потужностей - це вимушена міра, на яку йдуть філії ArcelorMittal у всьому світі. Так, в Італії ArcelorMittal відклав запуск доменної печі і зупинив цех холодного прокату.

Як інформували RegioNews раніше, станом на 27 березня 3 випадки захворювання коронавірусом виявили в Дніпропетровській області.