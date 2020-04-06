У Нацбанку пояснили подорожчання "борщового набору"

Ціни на продукти "борщового набору", крупи та цитрусові виросли через підвищенний попит на тлі скорочення пропозиції

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Ціни на продукти "борщового набору", крупи та цитрусові виросли через підвищенний попит на тлі скорочення пропозиції

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на економічний огляд тижня банку від 3 квітня.

"Так зростання цін на м’ясо та овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - йдеться в огляді.

У свою чергу, через ажіотажний попит, за даними НБУ, зросли ціни і на своєрідні "індикатори кризи" - гречку та туалетний папір, а також так звані "продукти-антисептики" – часник, цибуля, лимони (на останні спостерігався ажіотажний попит і під час свинячого грипу 2009 року).

Водночас у Нацбанку зауважили, що і девальвація гривні також мала вплив, оскільки лимони та часник в Україну переважно імпортуються.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям міста повідомляти про торгівельні мережі, у яких підвищують ціни на товари першої необхідності.

Раніше АМКУ порушив справу проти постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва через завищені ціни.

Також АМКУ фіксував зростання роздрібних цін на деякі продукти.

Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.