19:32  06 квітня
Абсолютний рекорд: до "антиколомойского" закону внесли 13 тис. правок
18:49  06 квітня
Бойовики обстріляли захисників Павлополя з протитанкового ракетного комплексу - штаб
15:57  06 квітня
Коронавірус найбільше косить депутатів Медведчука
UA | RU
UA | RU
06 квітня 2020, 19:10 9

У Нацбанку пояснили подорожчання "борщового набору"

Читайте также
на русском языке
06 квітня 2020, 19:10 9
Читайте также на русском языке
Ціни на продукти "борщового набору", крупи та цитрусові виросли через підвищенний попит на тлі скорочення пропозиції
Фото: reuters.com
Ціни на продукти "борщового набору", крупи та цитрусові виросли через підвищенний попит на тлі скорочення пропозиції

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на економічний огляд тижня банку від 3 квітня.

"Так зростання цін на м’ясо та овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків та відсутністю міжміського сполучення (відповідно, зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - йдеться в огляді.

У свою чергу, через ажіотажний попит, за даними НБУ, зросли ціни і на своєрідні "індикатори кризи" - гречку та туалетний папір, а також так звані "продукти-антисептики" – часник, цибуля, лимони (на останні спостерігався ажіотажний попит і під час свинячого грипу 2009 року).

Водночас у Нацбанку зауважили, що і девальвація гривні також мала вплив, оскільки лимони та часник в Україну переважно імпортуються.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко порадив мешканцям міста повідомляти про торгівельні мережі, у яких підвищують ціни на товари першої необхідності.

Раніше АМКУ порушив справу проти постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва через завищені ціни.

Також АМКУ фіксував зростання роздрібних цін на деякі продукти.

Мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.


НБУ продукти ціни подорожчання борщовий набір
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 квітня 2020, 20:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Останні Популярні
Альона Коханчук
Юрій Бутусов
Ілія Куса
Всі блоги »
Херсонське щастя: Дубінський, хайп та піар
06 квітня 2020, 12:00
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Всі досьє »