В Нацбанке пояснили подорожание "борщевого набора"

Цены на продукты "борщевого набора", крупы и цитрусовые выросли из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения

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Цены на продукты "борщевого набора", крупы и цитрусовые выросли из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на экономический обзор недели банка от 3 апреля.

"Так рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в обзоре.

В свою очередь, из-за ажиотажного спроса, по данным НБУ, выросли цены и на своеобразные "индикаторы кризиса" - гречку и туалетную бумагу, а также так называемые "продукты-антисептики" - чеснок, лук, лимоны (на последние наблюдался ажиотажный спрос и во время свиного гриппа 2009 года).

В то же время в Нацбанке отметили, что и девальвация гривни также оказала влияние, поскольку лимоны и чеснок в Украину преимущественно импортируются.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города сообщать о торговых сети, в которых повышают цены на товары первой необходимости.

Ранее АМКУ возбудил дело против поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева за завышенных цен.

Также АМКУ фиксировал рост розничных цен на некоторые продукты.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.