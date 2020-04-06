В Нацбанке пояснили подорожание "борщевого набора"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на экономический обзор недели банка от 3 апреля.
"Так рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в обзоре.
В свою очередь, из-за ажиотажного спроса, по данным НБУ, выросли цены и на своеобразные "индикаторы кризиса" - гречку и туалетную бумагу, а также так называемые "продукты-антисептики" - чеснок, лук, лимоны (на последние наблюдался ажиотажный спрос и во время свиного гриппа 2009 года).
В то же время в Нацбанке отметили, что и девальвация гривни также оказала влияние, поскольку лимоны и чеснок в Украину преимущественно импортируются.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города сообщать о торговых сети, в которых повышают цены на товары первой необходимости.
Ранее АМКУ возбудил дело против поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева за завышенных цен.
Также АМКУ фиксировал рост розничных цен на некоторые продукты.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.
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