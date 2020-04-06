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06 апреля 2020, 19:10 9

В Нацбанке пояснили подорожание "борщевого набора"

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06 апреля 2020, 19:10 9
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Цены на продукты "борщевого набора", крупы и цитрусовые выросли из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения
Фото: reuters.com
Цены на продукты "борщевого набора", крупы и цитрусовые выросли из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на экономический обзор недели банка от 3 апреля.

"Так рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - говорится в обзоре.

В свою очередь, из-за ажиотажного спроса, по данным НБУ, выросли цены и на своеобразные "индикаторы кризиса" - гречку и туалетную бумагу, а также так называемые "продукты-антисептики" - чеснок, лук, лимоны (на последние наблюдался ажиотажный спрос и во время свиного гриппа 2009 года).

В то же время в Нацбанке отметили, что и девальвация гривни также оказала влияние, поскольку лимоны и чеснок в Украину преимущественно импортируются.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям города сообщать о торговых сети, в которых повышают цены на товары первой необходимости.

Ранее АМКУ возбудил дело против поставщиков продуктов питания и сетей продовольственных магазинов Киева за завышенных цен.

Также АМКУ фиксировал рост розничных цен на некоторые продукты.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал мародерством рост цен на продукты питания во время карантина.


НБУ продукты цены подорожание борщевой набор
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