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17 марта 2020, 18:53 4

Нацбанк не будет вводить валютных ограничений

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17 марта 2020, 18:53 4
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Национальный банк Украины в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений
Фото: flickr
Национальный банк Украины в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает RegioNews.

Он отметил, что введение каких-либо ограничений может негативно восприниматься физическими и юридическими лицами.

"НБУ не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидная", - сказал Чурий.

Напомним, во вторник, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривна резко обесценилась.

Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.


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