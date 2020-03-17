Нацбанк не будет вводить валютных ограничений

Национальный банк Украины в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений

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Национальный банк Украины в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает RegioNews.

Он отметил, что введение каких-либо ограничений может негативно восприниматься физическими и юридическими лицами.

"НБУ не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений. Мы считаем, что банковская система ликвидная", - сказал Чурий.

Напомним, во вторник, 17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривна резко обесценилась.

Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.