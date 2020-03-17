У банках не вистачає готівкової валюти, - НБУ
Про це повідомляється на сторінці НБУ у Facebook, пише RegioNews.
Через припинення авіаперевезень та закриття кордонів готівкові долари та євро доставляються до України із затримкою. Водночас, суттєво збільшився попит на іноземну валюту.
"Враховуючи карантинні заходи, запроваджені країнами світу та Україною, Національний банк разом із банками вирішує вказану проблему", - заявили в НБУ.
Водночас на коррахунках банків зосереджено 8 млрд дол. США безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переказувати власну валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу.
Раніше Нацбанк заявляв, що не планує вводити жодних валютних обмежень. За даними регулятора, резервів для згладжування курсових коливань достатньо. Навіть більше, в НБУ вважають, що стрибок курсу протягом минулого тижня пов'язаний переважно з психологічним чинником.
Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту...Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.
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