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01 жовтня 2026, 11:29

Apple, DJI, JBL та POCO: на Львівщині митники виявили партію техніки на 1,2 млн гривень

01 жовтня 2026, 11:29
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Фото: Львівська митниця
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У пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" митники виявили незадекларовану техніку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

На в’їзд в Україну прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 20-річного жителя Волині. Для проходження митного контролю він обрав "зелений коридор", хоча віз незадекларовані товари.

Під час огляду митники спільно з прикордонниками знайшли в багажнику 65 одиниць незадекларованої електроніки та комплектувальних Apple, DJI, JBL та POCO. Зокрема, виявили планшети, мобільні телефони, навушники, смарт-годинники, екшн-камери, портативну акустику, SSD-накопичувачі та оперативну пам’ять.

Орієнтовна вартість виявленої техніки становить 1,2 млн гривень. На водія склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, 24 вересня на Львівщині митники виявили у рейсовому автобусі партію техніки Apple. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 2,4 млн гривень.

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