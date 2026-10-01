Фото: поліція

ДТП сталась 1 жовтня близько 02:30 на трасі Т-1502 "Веселинове–Ковалівка" біля села Ольшанське Миколаївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Неподалік залізничного переїзду 36-річний водій BMW X5 виїхав за межі дороги, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП водій кросовера загинув на місці, а 36-річного пасажира з травмами доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини та причини події, відкрито провадження.

Нагадаємо, вдень 29 вересня на Черкащині на трасі автокран зіткнувся з легковиком. Загинули двоє людей – водій та пасажир автівки.