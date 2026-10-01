Вперше на Миколаївщині: пацієнтка отримала препарат на основі медичного канабісу

Фото: Миколаївська обласна рада

У Миколаївській області онкопацієнтка вперше отримала електронний рецепт на лікарський засіб на основі медичного канабісу

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді, передає RegioNews.

Препарати на основі медичного канабісу є лікарськими засобами з чітко визначеним складом і дозуванням. Їх відпускають виключно за електронним рецептом лікаря, а обіг контролюється державою через електронну систему охорони здоров’я та систему відстеження.

За словами директора обласного центру онкології Максима Безносенка, для онкопацієнтів такі препарати можуть використовуватися як частина підтримувальної терапії. Зокрема, вони допомагають зменшувати нудоту та блювання під час хімієтерапії чи променевої терапії, стимулювати апетит і знижувати рівень тривожності.

Також, за його словами, застосування таких препаратів може зменшити потребу в опіоїдних знеболювальних та пов’язані з ними побічні ефекти.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик зазначив, що впровадження таких препаратів потребуватиме просвітницької роботи та подолання стереотипів щодо медичного канабісу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік дозувань лікарських засобів на основі канабісу, які можуть виготовлятися в умовах аптеки. У новому переліку 14 форм лікарських засобів на основі тетрагідроканнабінолу та 2 комбіновані форми на основі ТГК і канабідіолу.

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