ФАБи по місту: окупанти вдарили авіабомбами по приватному сектору Слов'янська

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Внаслідок ударів за двома різними адресами загорілися житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені призупинити роботи.

Загалом внаслідок атаки пошкоджено 22 приватні будинки.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей.