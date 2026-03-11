09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
11 березня 2026, 10:26

На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП

11 березня 2026, 10:26
Скриншот із відео
У вівторок, 10 березня, поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю військових, спровокувавши конфлікт.

Під час сварки нападники застосували дерев'яні палиці, пошкодили транспортний засіб та намагалися чинити тиск на представників військової служби.

Співробітники поліції припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення ситуації.

Слідчі кваліфікували дії нападників за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Наразі поліцейські встановили всіх учасників інциденту, які надають свідчення слідчим. Трьох осіб, що проявляли найбільш активні хуліганські дії, затримано у порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, раніше на Волині група цивільних осіб на близько семи автомобілях наздогнала службовий автомобіль ТЦК і змусила його з'їхати в кювет. Після цього нападники застосували силу до військовослужбовців і силоміць звільнили військовозобов'язаного жителя Запоріжжя, якого доставляли до ТЦК.

війна Закарпаття напад мобілізація ТЦК перевірка документів
