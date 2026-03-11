Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки атаки на промислове підприємство в Миргородському районі, яку росіяни здійснили 8 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На підприємстві виникли пожежі на кількох локаціях. Ворог постійно здійснював повторні атаки безпілотниками.

У надскладних умовах вранці 11 березня рятувальники ліквідували всі пожежі.

Піротехніки ДСНС та поліції обстежили територію, а знайдені боєприпаси вилучили за допомогою робота та знищили.

Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Наслідки ворожої атаки ліквідували понад 130 рятувальників, залучалась 41 спецтехніка ДСНС. Також працювали техніка та працівники "Нафтогазу".

Нагадаємо, у ніч на 8 березня Полтавщина зазнала ворожої атаки. Росіяни поцілили безпілотниками по промисловому підприємству в Миргородському районі.