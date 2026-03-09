09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
09 березня 2026, 09:43

Ворог просунувся поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, – DeepState

09 березня 2026, 09:43
Мапа: deepstatemap.live
Аналітики фіксують просування російських загарбників на Гуляйпільському напрямку

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики 9 березня, передає RegioNews.

"Ворог просунувся поблизу Гуляйполя (адміністративний центр Гуляйпільської міської громади в Пологівському районі Запорізької області)", – йдеться у повідомленні.

Росіяни просунулися поблизу Гуляйполя на Запоріжжі
Ситуація на Гуляйпільському напрямку. Мапа: deepstatemap.live

Раніше повідомлялося, що підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ армії РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

