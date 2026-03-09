Росія експлуатує мігрантів у Криму як робочу силу та військовий резерв – ЦНС

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованому півострові Крим російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів із країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст та будівництва

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що значна частина таких працівників працює без належних документів. Паспорт та інші документи часто забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.

Окрім експлуатації на роботах, мігранти стають об’єктом тиску з боку російських силових структур. Влада та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змусити вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією.

За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із країн Центральної Азії, яких спочатку використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом – як резерв для поповнення військ.

Подібна практика раніше фіксувалася й на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.