09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
09 березня 2026, 07:34

Росія експлуатує мігрантів у Криму як робочу силу та військовий резерв – ЦНС

09 березня 2026, 07:34
Фото: ЦНС
На тимчасово окупованому півострові Крим російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів із країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст та будівництва

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що значна частина таких працівників працює без належних документів. Паспорт та інші документи часто забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.

Окрім експлуатації на роботах, мігранти стають об’єктом тиску з боку російських силових структур. Влада та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змусити вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією.

За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із країн Центральної Азії, яких спочатку використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом – як резерв для поповнення військ.

Подібна практика раніше фіксувалася й на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють окремі загони при "МВС", завданням яких будуть фільтраційні дії місцевого населення.

Росія війна Крим окупація окупанти трудові мігранти ЦНС робоча сила
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Чернівцях через потепління вдень тимчасово вимикатимуть опалення
09 березня 2026, 10:57
Ракетний удар по Харкову 7 березня: рятувальні роботи завершені
09 березня 2026, 10:43
Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку
09 березня 2026, 10:40
У Києві викрили фальшивих "науковців", які ухилялися від мобілізації
09 березня 2026, 10:31
Росіяни поцілили по Запоріжжю: спалахнула вантажівка
09 березня 2026, 10:25
Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст
09 березня 2026, 10:19
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
09 березня 2026, 09:56
Ворог просунувся поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, – DeepState
09 березня 2026, 09:43
Підпалив авто через сварку: у Києві через помсту чоловіка згоріли три машини
09 березня 2026, 09:28
Панцирі, десантний катер та база БпЛА: удар ВМС по Криму
09 березня 2026, 09:24
