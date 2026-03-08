18:25  08 березня
Сонячно і тепло: в Україні потепліє до +18°
16:35  08 березня
У Хмельницькому військовослужбовець відкрив стрілянину з балкону
13:13  08 березня
На Сумщині ВАЗ врізався в дерево та перекинувся
08 березня 2026, 14:42

У Донецьку вдарили по складу дронів "Герань-2", – Андрющенко

08 березня 2026, 14:42
Фото: Telegram/Андрющенко Time
У Донецьку сталася серія вибухів, після чого в небі піднявся густий стовп диму. Удар нібито припав на склад зберігання ударних безпілотників "Герань-2"

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, по об’єкту могли застосувати ракети ATACMS.

Йдеться про місце, де російські військові зберігали та готували до запуску дрони, якими регулярно атакують українські міста.

Після удару в районі цілі зафіксовано потужний вибух та пожежу. У соцмережах з'являються відео, на яких видно густий дим, що піднімається над місцем влучання.

За попередніми даними, атаки по військовій інфраструктурі окупантів у Донецьку тривають.

Офіційної інформації щодо наслідків удару наразі немає.

Нагадаємо, у раніше в тимчасово окупованому Донецьку підірвали автомобіль колишнього керівника виправної колонії №11 Цуркова. Підрив був заздалегідь спланований і спрацював за задумом.

