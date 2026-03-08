У Донецьку вдарили по складу дронів "Герань-2", – Андрющенко

Фото: Telegram/Андрющенко Time

У Донецьку сталася серія вибухів, після чого в небі піднявся густий стовп диму. Удар нібито припав на склад зберігання ударних безпілотників "Герань-2"

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, по об’єкту могли застосувати ракети ATACMS.

Йдеться про місце, де російські військові зберігали та готували до запуску дрони, якими регулярно атакують українські міста.

Після удару в районі цілі зафіксовано потужний вибух та пожежу. У соцмережах з'являються відео, на яких видно густий дим, що піднімається над місцем влучання.

За попередніми даними, атаки по військовій інфраструктурі окупантів у Донецьку тривають.

Офіційної інформації щодо наслідків удару наразі немає.

