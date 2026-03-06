12:20  06 березня
На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця
08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
06 березня 2026, 13:40

СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових

06 березня 2026, 13:40
Фото: СБУ
СБУ затримала агентку російських спецслужб. Жінка наводила удари на українських військових, які захищають Слов'янськ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агенткою росіян виявилась безробітна жителька Слов'янська. Її завербували після того, як вона потрапила до проросійських Telegram-каналів. Після цього вона отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.

Коли вона поверталась додому, вона проводила дорозвідку біля об'єктів, якими, на її думку, могли користуватися українські військові. Потім вона надсилала карти з "потенційними цілями" росіянам.

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку.

агент рф СБУ Донецька область
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
