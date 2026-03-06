СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Агенткою росіян виявилась безробітна жителька Слов'янська. Її завербували після того, як вона потрапила до проросійських Telegram-каналів. Після цього вона отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.

Коли вона поверталась додому, вона проводила дорозвідку біля об'єктів, якими, на її думку, могли користуватися українські військові. Потім вона надсилала карти з "потенційними цілями" росіянам.

"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку.