СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових
СБУ затримала агентку російських спецслужб. Жінка наводила удари на українських військових, які захищають Слов'янськ
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
Агенткою росіян виявилась безробітна жителька Слов'янська. Її завербували після того, як вона потрапила до проросійських Telegram-каналів. Після цього вона отримала завдання: збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони.
Коли вона поверталась додому, вона проводила дорозвідку біля об'єктів, якими, на її думку, могли користуватися українські військові. Потім вона надсилала карти з "потенційними цілями" росіянам.
"Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.
