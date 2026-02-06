Замах у столиці РФ: поранено першого заступника начальника ГУР

Фото: РосЗМІ

У Москві стався замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з кількома кульовими пораненнями

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ, передає RegioNews.

Зазначається, стрілянина сталася у житловому будинку на Волоколамському шосе в північно-західній частині Москви. Невідомий здійснив кілька пострілів по Алексєєву та зник з місця події.

Після інциденту генерала госпіталізували.

У СК РФ підтвердили, що за фактом замаху порушено кримінальну справу, тривають пошуки нападника.

Що відомо про Алексєєва?

Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГУР з 2011 року.

У 2017 році він отримав звання Героя Росії.

У червні 2023 року під час заколоту Євгена Пригожина Алексєєв разом із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим був захоплений бійцями ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону.

Пізніше з’явилося відео, на якому Пригожин заявляє про намір "отримати" голову Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Алексєєв, з усмішкою відповівши, сказав: "Забирайте". Напередодні він записав звернення до "вагнерівців", закликаючи їх "одуматися"" та засуджуючи спробу державного перевороту.

Нагадаємо, у Москві вранці 22 грудня підірвали авто з російським генералом генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Саморобний вибуховий пристрій було закладено під сидінням водія білого Kia Sorento і спрацював, коли генерал сів у салон.

