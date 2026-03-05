10:57  05 березня
05 березня 2026, 10:24

Намагалася підірвати будівлю ТЦК на Донеччині: СБУ затримала російську агентку

05 березня 2026, 10:24
Фото: СБУ
Контррозвідка СБУ запобігла ще одному теракту на об’єктах Сил оборони України. На Донеччині затримали російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисниця мала закласти саморобну вибухівку у контейнер для сміття біля входу до режимної установи. Далі російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.

У момент вибуху фігурантка збиралася на власному авто виїхати з області й далі рухатися у напрямку західного кордону, щоб втекти до РФ через треті країни.

Співробітники СБУ зірвали задум ворога і затримали агентку, коли вона прибула на локацію, щоб зустріти російський дрон, на "борту" якого росіяни мали передати вибухівку.

На місці події у затриманої вилучили саморобну бомбу (майже 2 кг у тротиловому еквіваленті) з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для віддаленої активації.

Намагалася підірвати будівлю ТЦК на Донеччині: СБУ затримала російську агентку

Завдання ворога виконувала завербована жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору окупантів вона потрапила, коли писала у чатах Телеграм-каналів про свої сподівання на повну окупацію регіону.

Під час розслідування СБУ також встановила, що агентка пропонувала куратору з РФ використовувати її помешкання як приховану "перевальну базу" для російських диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.

Фігурантці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами підготовки до вчинення теракту.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку.

