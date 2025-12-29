На Донеччині тривають запеклі бої за ще одне місто
У Родинському на Донеччині тривають запеклі бої, однак росіяни поки що не мають повного контролю над містом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звіт Оперативного командування "Схід".
Військові кажуть, що армія РФ намагається закріпитися вздовж залізниці на північ від Родинського, а також у західних районах міста, однак успіху поки що не мають.
Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати наступ ворога.
Станом на 29 грудня найактивніші бої тривають у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, зокрема на Покровському напрямку, де було зупинено 52 атаки противника.
Як повідомлялось, росіяни окупували місто Мирноград на Донеччині. Останнім часом тут проживало близько 2 тис. осіб.
