13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
13 лютого 2026, 15:37

Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею

13 лютого 2026, 15:37
Фото: EPA/Sergey Dolzhenko
У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" сталася аварія у фондосховищах, де зберігається державна частина Музейного фонду України

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

За даними Мінкульту, 5 лютого у корпусі №6 Заповідника стався прорив системи водяного опалення в горищному просторі пам’ятки архітектури місцевого значення "Келії клирошан".

Внаслідок аварії були підтоплені приміщення на першому та другому поверхах, де зберігаються музейні предмети груп "Негативи", "Графіка" та "Живопис".

У зоні ризику перебували близько 4000 експонатів. Вода переважно потрапила на зовнішні поверхні фондових шаф, також зафіксовано локальне обсипання тиньку, без пошкодження несучих конструкцій.

Після аварії рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому, температура повітря становила близько +4,5 °C.

Міністерство культури повідомляє, що у Заповіднику наразі здійснюється комплекс заходів із ліквідації наслідків аварії та стабілізації умов зберігання музейних предметів.

Зокрема:

  • проводиться термінове осушування фондових приміщень із залученням додаткового технічного обладнання;
  • промоклі музейні предмети тимчасово переміщено до безпечніших зон;
  • художники-реставратори та зберігачі фондів здійснюють пооб’єктний огляд експонатів для визначення ступеня пошкоджень та планування реставраційно-консерваційних робіт.

Наразі жодних повідомлень про серйозні втрати експонатів не надходило.

Як відомо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.

Києво-Печерська лавра музей фондосховища
