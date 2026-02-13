Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею

Фото: EPA/Sergey Dolzhenko

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" сталася аварія у фондосховищах, де зберігається державна частина Музейного фонду України

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій, передає RegioNews.

За даними Мінкульту, 5 лютого у корпусі №6 Заповідника стався прорив системи водяного опалення в горищному просторі пам’ятки архітектури місцевого значення "Келії клирошан".

Внаслідок аварії були підтоплені приміщення на першому та другому поверхах, де зберігаються музейні предмети груп "Негативи", "Графіка" та "Живопис".

У зоні ризику перебували близько 4000 експонатів. Вода переважно потрапила на зовнішні поверхні фондових шаф, також зафіксовано локальне обсипання тиньку, без пошкодження несучих конструкцій.

Після аварії рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому, температура повітря становила близько +4,5 °C.

Міністерство культури повідомляє, що у Заповіднику наразі здійснюється комплекс заходів із ліквідації наслідків аварії та стабілізації умов зберігання музейних предметів.

Зокрема:

проводиться термінове осушування фондових приміщень із залученням додаткового технічного обладнання;

промоклі музейні предмети тимчасово переміщено до безпечніших зон;

художники-реставратори та зберігачі фондів здійснюють пооб’єктний огляд експонатів для визначення ступеня пошкоджень та планування реставраційно-консерваційних робіт.

Наразі жодних повідомлень про серйозні втрати експонатів не надходило.

Як відомо, наприкінці січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на українську столицю.