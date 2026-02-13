18:29  13 лютого
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
17:09  13 лютого
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
14:15  13 лютого
Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 15:55

13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон

13 лютого 2026, 15:55
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

На Буковині двоє жителів планували незаконне переправлення групи чоловіків через державний кордон. Їх затримали прикордонники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники затримали організаторів та одного їхнього клієнта під час передачі грошових коштів за нелегальну подорож за кордон. Через деякий час було затримано ще двох чоловіків, які очікували початку руху в обумовленому місці.

В ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що троє громадян України за переправлення до Румунії заплатили по 13 500 євро з особи.

Нагадаємо, в горах Буковини прикордонники врятували від смерті чоловіка, який намагався втекти до Румунії. Інцидент стався на початку лютого.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
втеча за кордон Буковина відео прикордонники кордон ДПСУ Чернівецька область
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
На Буковині судитимуть ексголову МСЕК і спільницю за корупцію при оформленні інвалідності
11 лютого 2026, 09:56
На Буковині посадовець РТЦК сфальсифікував дані про мобілізацію 76 осіб
10 лютого 2026, 08:39
Всі новини »
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
На Київщині затримали наркоторговця, який постачав кокаїн блогерам та клієнтам із шоу-бізнесу
13 лютого 2026, 18:29
Декому з українців стало простіше отримати відстрочку
13 лютого 2026, 18:05
На вихідних в Україні потепліє до +10 градусів
13 лютого 2026, 17:09
У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
13 лютого 2026, 16:45
Як можна обирати очільником олімпійського руху людину з тоталітарної країни
13 лютого 2026, 16:33
"Зникли" понад 120 мільйонів: НАБУ викрило розкрадання на відновленні Харкова
13 лютого 2026, 16:15
Надзвичайна ситуація у Києво-Печерській лаврі: підтоплено фондосховища музею
13 лютого 2026, 15:37
Стало відомо, де та коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів
13 лютого 2026, 15:18
Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч
13 лютого 2026, 14:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »