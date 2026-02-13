13 500 євро з людини: на Буковині затримали організаторів нелегального виїзду чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

На Буковині двоє жителів планували незаконне переправлення групи чоловіків через державний кордон. Їх затримали прикордонники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, прикордонники затримали організаторів та одного їхнього клієнта під час передачі грошових коштів за нелегальну подорож за кордон. Через деякий час було затримано ще двох чоловіків, які очікували початку руху в обумовленому місці.

В ході подальшої роботи охоронці кордону з’ясували, що троє громадян України за переправлення до Румунії заплатили по 13 500 євро з особи.

Нагадаємо, в горах Буковини прикордонники врятували від смерті чоловіка, який намагався втекти до Румунії. Інцидент стався на початку лютого.