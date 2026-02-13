13:34  13 лютого
Взяли квартиру штурмом: на Закарпатті 16-річну дівчину врятували від ґвалтівника
10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
13 лютого 2026, 14:27

Агенти ФСБ, що сприяли ударам по енергооб'єктах Дніпра, отримали вирок

13 лютого 2026, 14:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
За доказовою базою Служби безпеки України, два агенти ФСБ отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, зловмисників викрили наприкінці жовтня 2025 року за коригування повітряних атак Росії на енергетичні об'єкти Дніпра.

Основними цілями ворога на початку опалювального сезону були електро- та теплогенеруючі підприємства міста. Розслідування СБУ встановило, що наведенням ударів займалися завербовані ФСБ водії з місцевої логістичної компанії. Один із них був помічений російською спецслужбою ще до початку повномасштабної війни під час перевезень товарів до РФ.

У жовтні 2025 року співробітник ФСБ запропонував йому співпрацю в обмін на гроші, після чого агент залучив свого напарника. Задокументовано, що під час вантажних перевезень вони фотографували розташування енергооб’єктів, які забезпечують більшу частину міста теплом і світлом.

Під час обшуків у зрадників вилучили смартфони з доказами роботи на ворога. Слідство та суд визнали їх винними за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше на Донеччині затримали агента ФСБ, який "втемну" використовував матір для шпигунства за ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

суд СБУ ФСБ РФ Дніпро енергетика рішення співпраця з ворогом енергооб'єкти
13 лютого 2026
