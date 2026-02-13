Працівники київського депо зливали дизель із тепловозів: до 2000 літрів за ніч

Фото: Національна поліція

У Києві викрито групу працівників локомотивного депо "Дарниця", які викрадали дизельне пальне з тепловозів та продавали його стороннім особам

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники зливали до 2000 літрів пального за один "вихід" і реалізовували його за готівку постійним клієнтам. Щоб приховати злочин, вони вносили недостовірні дані до журналів обліку.

Організував схему машиніст локомотивних бригад депо, залучивши кількох колег. Ролі у групі були чітко розподілені: викрадення, логістика, збут, облік, комунікація з клієнтами та розподіл коштів.

Пальне зливали з баків тепловозів серії ЧМЕ3, які використовуються для маневрових робіт на станціях Дарниця та Київ-Пасажирський, переважно вночі або рано-вранці. Його зберігали у спеціально відведених місцях, а раз на три дні вивозили автомобілями до гаражів учасників схеми.

Під час слідства задокументовано щонайменше 10 фактів викрадення пального.

Правоохоронці провели десятки обшуків на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей та Києва, вилучивши дизельне пальне, транспортні засоби, документацію та мобільні телефони.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі та до трьох років обмеження права обіймати певні посади. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, торік правоохоронці викрили у Кременчуці, що на Полтавщині злочинну групу, яка систематично розкрадала дизельне паливо з теплотягів Локомотивного депо. До незаконної схеми причетні щонайменше 19 осіб, більшість із яких – працівники залізниці.