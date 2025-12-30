В Покровске оккупанты расстреляли семерых мирных жителей – Лубинец

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом, как сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, стало известно из соцсетей, передает RegioNews.

По его словам, украинцы скрывались в подвале жилого дома, когда туда ворвались два солдата РФ. К оккупантам вышли двое гражданских – отец и сын – которых солдаты потребовали отдать алкоголь. После отказа россияне открыли огонь, убив обоих.

После этого оккупанты спустились в подвал и расстреляли других людей. Среди убитых – целая семья: супруги, их сын и мать женщины. Лишь одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым. По предварительным данным, событие произошло в ночь на 21 декабря.

Лубинец подчеркнул, что события в Покровске не единичны, а являются частью системной практики насилия российских войск против гражданских. Он уже направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество отреагировать.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Впоследствии в ВСУ подтвердили, что россияне пересекли государственную границу и вывезли оттуда более 50 гражданских.

Украинский омбудсмен призвал международное сообщество предоставить правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы для пресечения незаконных депортаций.