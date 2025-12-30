09:44  30 декабря
08:38  30 декабря
07:48  30 декабря
30 декабря 2025, 07:22

В Покровске оккупанты расстреляли семерых мирных жителей – Лубинец

30 декабря 2025, 07:22
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские военные, вероятно, причастны к убийству семи мирных жителей в Покровске Донецкой области

Об этом, как сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, стало известно из соцсетей, передает RegioNews.

По его словам, украинцы скрывались в подвале жилого дома, когда туда ворвались два солдата РФ. К оккупантам вышли двое гражданских – отец и сын – которых солдаты потребовали отдать алкоголь. После отказа россияне открыли огонь, убив обоих.

После этого оккупанты спустились в подвал и расстреляли других людей. Среди убитых – целая семья: супруги, их сын и мать женщины. Лишь одному раненому удалось выжить, притворившись мертвым. По предварительным данным, событие произошло в ночь на 21 декабря.

Лубинец подчеркнул, что события в Покровске не единичны, а являются частью системной практики насилия российских войск против гражданских. Он уже направил официальные письма в МККК и ООН, призывая международное сообщество отреагировать.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Впоследствии в ВСУ подтвердили, что россияне пересекли государственную границу и вывезли оттуда более 50 гражданских.

Украинский омбудсмен призвал международное сообщество предоставить правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы для пресечения незаконных депортаций.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
07 августа 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
