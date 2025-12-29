У місті Добропілля на Донеччині, де точаться запеклі бої, залишаються близько 1000 жителів
У прифронтовій Добропільській громаді Покровського району залишаються 1400 цивільних осіб, з них у самому Добропіллі – 1000
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ювенальну поліцію.
Як зазначається, наразі у місті залишаються близько 1000 осіб, загалом у громаді – понад 1400 мешканців.
Правоохоронці спільно з волонтерами доставили до прифронтового міста гуманітарну допомогу – теплі речі та продукти харчування, а також врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці та перебував у смертельній небезпеці.
Як повідомлялось, днями армія РФ окупувала місто Мирноград на Донеччині. Цьому передувало оточення населеного пункту.
