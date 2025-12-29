18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 22:55

У місті Добропілля на Донеччині, де точаться запеклі бої, залишаються близько 1000 жителів

29 грудня 2025, 22:55
фото: glavcom.ua
У прифронтовій Добропільській громаді Покровського району залишаються 1400 цивільних осіб, з них у самому Добропіллі – 1000

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ювенальну поліцію.

Як зазначається, наразі у місті залишаються близько 1000 осіб, загалом у громаді – понад 1400 мешканців.

Правоохоронці спільно з волонтерами доставили до прифронтового міста гуманітарну допомогу – теплі речі та продукти харчування, а також врятували собаку, який заплутався в антидроновій сітці та перебував у смертельній небезпеці.

Як повідомлялось, днями армія РФ окупувала місто Мирноград на Донеччині. Цьому передувало оточення населеного пункту.

Добропілля Донецька область війна суспільство люди
29 грудня 2025
