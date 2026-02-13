13:34  13 лютого
13 лютого 2026, 14:15

Росіяни вдарили по дитячій лікарні в Сумах

13 лютого 2026, 14:15
Фото: ОВА
Вдень 13 лютого російські окупанти атакували Суми. Ціллю ворога став медичний заклад, де лікуються діти

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

Після 12:00 росіяни вдарили по території лікарні вдарили двома дронами: різниця між ударами була близько пів години. На щастя, діти та медичний персонал знаходились в укритті. Попередньо, без постраждалих.

"Пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні. Усі наслідки уточнюються", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок серії ударів російських дронів по центральній частині Барвінкового на Харківщині зросла до 13 осіб.

обстріл атака Сумська область
