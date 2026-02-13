У ЗСУ показали, як ефектно атакували підстанцію та аеродром ворога
Українські оерпатори Сил безпілотних систем вдарили по цілях противника на окупованих територіях. Військові показали ефектні кадри
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ, передає RegioNews.
11 лютого у районі населеного пункту Розівка Запорізької області Оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вдарили про складу боєприпасів росіян.
Також 12-го лютого оператори 1-го окремого центру СБС засобами middle strike атакуваали одразу кілька об'єктів окупантів:
- електричну підстанцію "Кірова" в окупованому Луганську;
- військовий аеродром "Гвардійський" в анексованому рф Криму;
- дата-центр у Приморську.
"Кожен із уражених об’єктів забезпечує енергетичну, авіаційну чи комунікаційну стійкість угруповання противника на ТОТ. Системні удари по такій інфраструктурі порушують управління та логістику підрозділів, знижуючи спроможності армії рф підтримувати бойові дії", - кажуть в ЗСУ.
Нагадаємо, у соцмережах оприлюднили відео, на якому український винищувач F-16 ефектно уражає російський дрон-камікадзе "Shahed-136" в небі над Україною.